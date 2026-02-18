Follia alla Fiera: morde il naso a un vigilante e si abbassa i pantaloni

Pomeriggio di tensione al Beer&Food Attraction. Un 27enne fuori controllo aggredisce la security: denunciato dalla Polizia

Momenti di tensione ieri pomeriggio alla Fiera di Rimini durante il Beer&Food Attraction. Intorno alle 15 un 27enne riminese di origini cubane, in evidente stato di alterazione, ha aggredito un vigilantes in servizio.

Secondo le prime ricostruzioni, tutto sarebbe nato da una discussione per futili motivi degenerata rapidamente: il giovane avrebbe prima spintonato e poi morso al naso l’addetto alla sicurezza. Davanti ai presenti si sarebbe inoltre abbassato i pantaloni.

Sul posto è intervenuta una volante della Polizia di Stato che ha riportato la calma. Il 27enne, ultras del Rimini, è stato accompagnato in Questura, identificato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.