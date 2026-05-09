Fondali Puliti Romagna, sub in azione a Torre Pedrera per la tutela del mare

Domenica 10 maggio l’iniziativa ambientale lungo la costa romagnola: volontari in immersione per la pulizia dei fondali dell’Adriatico

Domenica 10 maggio torna “Fondali Puliti Romagna”, l’iniziativa dedicata alla tutela dell’ambiente marino e alla salvaguardia dei fondali dell’Adriatico.

Anche Torre Pedrera sarà protagonista dell’evento, con il coinvolgimento diretto dei subacquei volontari della Associazione Sportiva “Sub Rimini Gian Neri”, che scenderanno in acqua per rimuovere rifiuti e restituire dignità al nostro mare.

L’iniziativa, coordinata dal Coordinamento Romagna Sub, vedrà la partecipazione simultanea di diverse località della costa romagnola, unite da un unico obiettivo: sensibilizzare cittadini e turisti sull’importanza della tutela ambientale e della lotta all’inquinamento marino.

A Torre Pedrera l’evento è realizzato in collaborazione con il Comitato Turistico di Torre Pedrera e il Consorzio Marina Saracena, realtà da sempre attive nella promozione del territorio e nella valorizzazione del mare come bene comune.

Il programma prevede il ritrovo alle ore 8:30 e l’ingresso in acqua alle ore 9:30.