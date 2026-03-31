Fondazione Meeting: Scholz confermato presidente, Perazzini nuovo direttore

Emmanuele Forlani nominato vicepresidente; il Cda rinnova il mandato con attenzione all’esperienza manageriale e alla continuità organizzativa

Bernhard Scholz è stato confermato alla presidenza della Fondazione Meeting per l'amicizia fra i popoli, mentre come vicepresidente è stato nominato Emmanuele Forlani che ha lasciato il ruolo di direttore del Meeting. Nuovo direttore è stato nominato Francesco Perazzini, classe 1981, riminese di origine, che vanta una ventennale esperienza manageriale nel settore turistico-alberghiero in Inghilterra. È l'esito della seduta di ieri del Cda della Fondazione Meeting, al nuovo mandato. Si sono riuniti nella seduta di insediamento i consiglieri Emmanuele Forlani, Matteo Lessi, Letizia Paoli Bardazzi, Bernhard Scholz e Giorgio Vittadini.