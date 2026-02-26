Fondazione vittime di reato: sostegno ai feriti di Villa Verucchio

L’amministrazione comunale punta a estendere il sostegno della Fondazione anche agli altri giovani colpiti dall’accoltellamento del 31 dicembre

La Fondazione emiliano romagnola per le vittime di reato ha accolto la richiesta di sostegno economico proposta dal Comune di Verucchio a favore di Diego e Nicolò, due 18enni accoltellati insieme ad altre due persone il 31 dicembre 2024 a Villa Verucchio da Muhammad Abdallah Abd Hamid Sitta, poi ucciso dal luogotenente Luciano Masini comandante della locale stazione dei Carabinieri.

La comunicazione è giunta ieri alla sindaca di Verucchio Lara Gobbi, che commenta: “Fin dal primo momento l’amministrazione comunale si è attivata per fornire ogni supporto possibile alle vittime di quella tragedia. Apprendiamo con soddisfazione che la Fondazione voluta da Carlo Lucarelli ha risposto positivamente alla procedura che avevamo avviato all’indomani dei drammatici fatti, insieme all’offerta di supporto psicologico e alla vicinanza alle famiglie che abbiano sempre manifestato a nome di tutta la comunità”.

“Il Comune di Verucchio sta avviando la procedura per far ricevere il sostegno della Fondazione anche alle restanti vittime dell’aggressione, fiduciosi del suo prossimo accoglimento”, conclude Lara Gobbi.