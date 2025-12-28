Fondi ad Hamas, indagati anche i familiari di Hannoun

Venticinque persone sotto inchiesta dalla Dda di Genova. Da martedì gli interrogatori di garanzia per i sette arrestati

Sono 25 le persone indagate nell’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Genova che ha portato all’applicazione di misure cautelari nei confronti del presidente dell’Associazione dei palestinesi in Italia, Hannoun, e di altre otto persone, accusate di aver finanziato il movimento Hamas.

Tra gli indagati figurano anche alcuni familiari di Hannoun: la moglie e i due figli. Secondo quanto emerso dalle indagini, sarebbero stati consapevoli della reale destinazione dei fondi raccolti e, in particolare nel caso dei figli, avrebbero in alcune occasioni avuto un ruolo attivo nei contatti o nel trasporto del denaro.

L’inchiesta ha portato complessivamente all’emissione di sette misure cautelari. Due degli indagati risultano attualmente latitanti: uno si troverebbe in Turchia, l’altro nella Striscia di Gaza. Gli interrogatori di garanzia davanti al giudice per le indagini preliminari sono previsti a partire da martedì.