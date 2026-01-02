Fondi stradali ai piccoli comuni: risorse per Casteldelci e Pennabilli

Casteldelci ottiene 150 mila euro, Pennabilli oltre 50 mila per manutenzione e messa in sicurezza

Due comuni romagnoli della provincia di Rimini, Casteldelci e Pennabilli, rientrano tra i beneficiari del Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni per il 2025, con risorse destinate alla messa in sicurezza della viabilità locale. A darne notizia è il deputato e segretario della Lega Romagna Jacopo Morrone, che parla di “una misura di attenzione nei confronti dei comuni più piccoli e contestualmente più virtuosi nell’utilizzo delle risorse”. Casteldelci riceverà 150 mila euro per la strada comunale Campo-Trebbio, mentre a Pennabilli andranno 50.940 euro per interventi sulla rete viaria. Per Morrone si tratta di “un segnale positivo e di una scelta concreta nell’interesse dei territori”, a sostegno di realtà che “spesso non hanno la possibilità di intervenire per la manutenzione delle infrastrutture di loro competenza”.

La nota del deputato e segretario della Lega Romagna Jacopo Morrone

“Sono due i comuni romagnoli, entrambi in provincia di Rimini, che beneficiano di risorse attinte dal ‘Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni’ introdotto dal ministro delle Infrastrutture e trasporti Matteo Salvini come misura di attenzione nei confronti dei comuni più piccoli e contestualmente più virtuosi nell’utilizzo delle risorse. Nella graduatoria dei comuni beneficiari per il 2025, resa nota in questi giorni, rientrano infatti Casteldelci, a cui vengono destinati 150.000 euro per la messa in sicurezza della strada comunale Campo-Trebbio, e Pennabilli che ottiene 50.940 euro per la messa in sicurezza e manutenzione della rete viaria comunale. Si tratta di un segnale positivo e di una scelta concreta nell’interesse dei territori e a sostegno di queste località che spesso non hanno la possibilità di intervenire per la manutenzione delle infrastrutture di loro competenza”.

Così in una nota il deputato Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna.