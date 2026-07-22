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Foot Table, Alessandro Proverbio conquista il primo Campionato Città di Rimini Coppie Fisse

Alla Buratella di Viserbella si chiude la prima edizione del torneo con oltre 80 partecipanti

A cura di Grazia Antonioli Grazia Antonioli
22 luglio 2026 10:05
Foot Table, Alessandro Proverbio conquista il primo Campionato Città di Rimini Coppie Fisse -
Rimini
Sport
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Settima e ultima tappa per il Campionato di Foot Table Città di Rimini Coppie Fisse.

Alla Buratella di Viserbella, con la presenza dell’assessore allo Sport del Comune di Rimini, Michele Lari, si sono giocate le ultime sfide che hanno decretato la classifica definitiva.

Nella finale Gold la coppia Perazzini-Casadei supera, dopo tre set tiratissimi, la coppia Proverbio-Montironi. Terzo posto per Marini-Ancora, che regolano i giovanissimi Calderoni-Monaldi.

Landi-Rushiti vincono il girone Silver nella sfida contro Panzieri-Conti.

Alla luce degli ultimi risultati si aggiudica il titolo Alessandro Proverbio con 5 vittorie e 2 secondi posti; al secondo posto Edoardo Casadei con 2 vittorie e 5 secondi posti; terzo posto per Luca Montironi con 4 vittorie e 2 secondi posti.

Si chiude così la prima edizione del Campionato Foot Table Città di Rimini Coppie Fisse, che ha visto oltre 80 giocatori partecipare alla competizione.

Classifica Campionato Coppie Fisse

  1. Proverbio Alessandro – 11.800 punti

  2. Casadei Edoardo – 10.600 punti

  3. Montironi Luca – 10.000 punti

  4. Perazzini Luca – 7.800 punti

  5. Bartolini Filippo – 6.800 punti

  6. Marini Filippo – 6.600 punti

  7. Rossi Alessandro – 5.200 punti

  8. Calderoni Raffaele – 4.380 punti
    Monaldi Francesco

  9. Carelli Niccolò – 4.200 punti
    Vandelli Marco – 4.200 punti

  10. Ancora Gioele – 4.000 punti

  11. Proverbio Niccolò – 2.050 punti

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