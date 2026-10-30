Forlì, TIR incastrato nel sottopasso di via Ravegnana: ferito il conducente, strada chiusa

L'incidente sotto il cavalcavia dell'A14 ha provocato una perdita di gasolio. Vigili del Fuoco al lavoro per verificare la stabilità della struttura

Un autoarticolato è rimasto incastrato nel sottopasso di via Ravegnana, a Forlì, poco prima di mezzogiorno di ieri, giovedì 29 ottobre. L'incidente si è verificato sotto il cavalcavia dell'autostrada A14 e ha provocato il ferimento del conducente del mezzo pesante. Nonostante le ferite riportate nell'impatto, l'autista è riuscito a uscire autonomamente dalla cabina. Una volta fuori dal veicolo, è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118, intervenuto sul posto per prestargli assistenza.

L'intervento dei Vigili del Fuoco e dei tecnici di Autostrade

L'incidente ha richiesto un importante intervento dei soccorsi. Le squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena hanno lavorato per mettere in sicurezza l'autoarticolato rimasto bloccato nel sottopasso. Parallelamente, insieme ai tecnici della società Autostrade, sono state avviate le verifiche sulla tenuta e sulla stabilità del cavalcavia, per accertare eventuali danni alla struttura causati dall'impatto. La situazione è stata resa più complessa dalla fuoriuscita di gasolio dal serbatoio danneggiato del camion. Per contenere la perdita e gestire il rischio legato alla sostanza sversata è intervenuto anche il nucleo specializzato NBCR dei Vigili del Fuoco.