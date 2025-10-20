Formazione sul campo e opportunità di lavoro: i tirocini Cescot Rimini

Percorsi tra due e sei mesi, aperti a maggiorenni occupati o disoccupati, con supporto alle aziende ospitanti per procedure e normativa

Cescot Rimini rilancia i tirocini formativi come strumento concreto per favorire l’ingresso nel mondo del lavoro. Non si tratta di un rapporto di lavoro, ma di un’esperienza pratica che consente di acquisire competenze sul campo e arricchire il curriculum.

Ogni anno Cescot Rimini attiva circa 350 tirocini nelle imprese del territorio, e circa la metà si trasforma in assunzione. I percorsi, della durata variabile tra due e sei mesi, prevedono un rimborso spese minimo di 450 euro e si concludono con una certificazione ufficiale delle competenze acquisite.

Il tirocinio è una soluzione vantaggiosa per entrambe le parti: le imprese hanno la possibilità di formare e valutare nuovi collaboratori, mentre i candidati possono conoscere da vicino il mondo aziendale e rafforzare la propria occupabilità.

I tirocini sono rivolti a maggiorenni, occupati o disoccupati, senza limiti di età, e possono essere attivati in qualsiasi momento dell’anno. Le aziende che scelgono di ospitare tirocinanti ricevono inoltre da Cescot consulenza sulle procedure e sul rispetto della normativa.

Per informazioni: Sara Bentivegni: 0541 441938 [email protected]

www.cescot-rimini.com