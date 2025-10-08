Formentera, l’autopsia esclude il femminicidio

Rilasciato il compagno di Luisa Asteggiano: "Non c’è stato evento violento"

La morte di Luisa Asteggiano, la 45enne originaria di Bra (Cuneo) ritrovata senza vita domenica mattina nel suo appartamento a Formentera, non è avvenuta per cause violente. Lo ha reso noto il comando della Guardia Civil delle Baleari dopo l’esito dell’autopsia, che ha escluso l’ipotesi di femminicidio.

Le prime indagini avevano portato al fermo del compagno, Ivan Sauna, 51 anni, che si trovava con la donna sull’isola spagnola. Dopo i risultati degli esami medico-legali, l’uomo è stato rilasciato dalle autorità.

Secondo quanto riferito dagli investigatori, non sono emersi segni di colluttazione o traumi riconducibili a un’aggressione. Le cause del decesso restano comunque oggetto di ulteriori accertamenti per chiarire la dinamica degli ultimi momenti di vita della donna.

Luisa Asteggiano viveva da tempo a Formentera, dove lavorava nel settore turistico. La notizia della sua scomparsa ha destato profondo cordoglio nella comunità di Bra, dove risiedono ancora molti suoi familiari e amici.

Le autorità spagnole proseguiranno ora le indagini per stabilire con certezza le circostanze naturali o accidentali che hanno portato alla sua morte.