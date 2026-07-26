Formula 1, possibile finale europeo: Imola pronta a ospitare il GP

Il sindaco Panieri e il direttore Benvenuti in Ungheria per il weekend di gara: "Interlocuzioni in corso, siamo pronti se si aprirà un'opportunità"

Imola guarda con attenzione agli sviluppi del calendario 2026 di Formula 1 e si candida a ospitare un eventuale Gran Premio conclusivo della stagione in Europa. Il sindaco Marco Panieri e il direttore dell'Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Pietro Benvenuti, sono presenti questo fine settimana al GP d'Ungheria anche per mantenere aperti i contatti con il Circus.

L'ipotesi nasce dall'incertezza che coinvolge alcune gare mediorientali. Dopo l'annullamento dei Gran Premi di Bahrein e Arabia Saudita, restano infatti dubbi sulle prove di Qatar e Abu Dhabi previste a fine stagione. Se anche questi appuntamenti dovessero saltare, Formula One sarebbe costretta a individuare soluzioni alternative per completare un calendario ritenuto adeguato agli impegni contrattuali.

Tra le possibili sedi figura anche Imola, che si dichiara pronta a cogliere un'eventuale occasione, pur in una corsa che coinvolge anche altri circuiti europei. «Siamo in Ungheria per analizzare altri tracciati, seguire i progetti di ammodernamento del nostro impianto e mantenere aperti i canali con la Formula 1, che in questi mesi non si sono mai interrotti – afferma il sindaco Panieri –. Ci fa piacere l'interesse attorno a Imola. Noi siamo pronti e disponibili, pur con il pensiero rivolto alle popolazioni colpite dai conflitti che stanno generando questa situazione».

Sulla stessa linea il direttore dell'autodromo Pietro Benvenuti: «Le interlocuzioni ci sono. Come sempre Imola è pronta e c'è, ma parlare oggi di scenari più concreti sarebbe prematuro».