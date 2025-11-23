San Marino in dieci dal 7': la Forsempronese trova la vittoria (2-0)

Decide una doppietta dell'ex United Riccione Kyeremateng, palo dell'ex Giometti

Forsempronese - San Marino 2-0

FORSEMPRONESE: Bianchini, Ronchetti, Valmori, Bucchi, Kljajic, Imbriola, Mancini (42' st Masawoud), Ghinelli (25' st Conti), Giometti (35' st Sane), Kamagate (17' pt Di Paoli), Kyeremateng (44' st Dolce). A disp.: Ubertini, Brisku, Torri, Arcangeli. All.: Giuliodori.

SAN MARINO: Meli, Pericolini (21' st Stickler), Lecchi (29' st Golfarelli), Brighi, Ale, Shiba, Useini, Gulinatti, Moriano (1' st Di Palma, 29' st Giacomini), Visconti (1' st Cum), Gasperoni. A disp.: Barone, Tosi, Tezzele, Barsi. All.: Malgrati.

ARBITRO: Panici di Aprilia.

ASSISTENTI: Rastrelli di Firenze e Ginnaneschi di Grosseto.

RETI: 29' pt e 11' st Kyeremateng.

AMMONITI: Kljajic, Ale, Visconti.

ESPULSI: 7' pt Gasperoni

FOSSOMBRONE Il San Marino cade sul campo della Forsempronese, in una partita condizionata dal rosso comminato a Gasperoni dopo pochi minuti di gioco. Malgrati conferma il 3-5-2, lanciando Moriano dal primo minuto. Brighi, acciaccato alla vigilia della gara, è recuperato e si posiziona nel ruolo di braccetto sinistro. L'episodio chiave del match arriva al 7': Gasperoni, dopo aver subito due falli, reagisce colpendo con un pugno la gamba di un avversario. Panici vede ed espelle l'attaccante biancoazzurro. Al 15' l'ex di turno Giometti sfrutta un cross dalla sinistra, ma la sua girata termina a lato. Il San Marino prova ad affondare in ripartenza, Gulinatti serve Moriano, ma il tiro non inquadra il bersaglio. A sbloccare il risultato è l'ex Riccione United Kyeremateng, che sfrutta un cross da sinistra: appostato sul secondo palo, l'attaccante scuola Milan infila Meli. A inizio ripresa lo stesso Kyeremateng raddoppia, sfruttando un contropiede: l'attaccante evita Shiba e con un tocco morbido beffa Meli. Il portiere al 73' è bravo a evitare il tris, respingendo il tiro di Ronchetti. Al 75' Giacomini di testa mette a lato la palla del 2-1. Al 78' Brighi serve inavvertitamente Giometti, che sfiora il gol dell'ex: la conclusione è respinta dal palo.