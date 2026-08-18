Forte vento a Riccione, al via la pulizia dagli aghi di pino sulle strade

Le raffiche di ieri hanno ricoperto carreggiate e marciapiedi. Comune e Hera hanno già avviato lo spazzamento con mezzi meccanici

Le raffiche di vento che hanno attraversato Riccione nel pomeriggio di ieri hanno lasciato a terra una grande quantità di aghi di pino, finiti sulle strade e sui marciapiedi in diverse zone della città. Il Comune di Riccione e Hera hanno già avviato le operazioni di pulizia per rimuovere i detriti vegetali e riportare le aree pubbliche alle normali condizioni. Gli interventi prevedono uno spazzamento intensificato con l'impiego di macchine spazzatrici, impegnate nella raccolta degli accumuli lungo i viali cittadini. Le operazioni sono partite dalle arterie principali e dalle strade più frequentate in questi giorni di agosto, dove il passaggio di residenti e turisti è maggiore.

La pulizia proseguirà poi gradualmente negli altri quartieri, seguendo il programma previsto per questo tipo di interventi. L'obiettivo è completare la rimozione degli aghi e degli altri residui vegetali dalle carreggiate e dai camminamenti, così da ripristinare le normali condizioni di strade e marciapiedi dopo il passaggio del forte vento.