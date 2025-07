Forum Quartiere 2, al via i lavori con l'assemblea pubblica a Santa Giustina

Appuntamento martedì 24 giugno alle 21 presso la Sala Civica per discutere temi e proposte con i cittadini

Questo martedì sera (24 giugno) alle ore 21 è in programma l'assemblea del Forum deliberativo del Quartiere 2, Zona Nord - monte (area che

comprende Viserba Monte, Santa Giustina, San Vito, San Martino in Riparotta ed Orsoleto).

Appuntamento alle ore 21 presso la Sala Civica di Santa Giustina, in via Montiano,16.

Si tratta della prima occasione di incontro e di confronto dopo le riunioni di insediamento e le elezioni dei presidenti ed è rivolta a

tutti i cittadini della zona (e non solo) per spiegare il funzionamento dello strumento dei Forum deliberativi ed avviare discussioni sulle

tematiche suggerite.





Questa la dichiarazione di Andrea Balducci, Presidente del Forum 2:



"Finalmente, martedì, anche il nostro Forum inizierà i suoi lavori. Dopo una prima parte in cui approfondiremo il nostro funzionamento da qui in avanti (aperta anche ai non iscritti), avremo modo di capire e discutere i primi temi e le prime proposte. Tra i vari argomenti anche la

possibilità di modificare -come già richiesto- il confine del quartiere per unire Viserba, tema già affrontato dal Forum della Zona Mare. Il

progetto dei Forum di Quartiere promuove, piuttosto che lo scontro ideologico, il dialogo e la voglia di fare; inoltre fornisce i mezzi

adatti a formare canali concreti per comunicare con l'Amministrazione Comunale, specie per le aree più periferiche. Ci tengo a precisare che

la partecipazione è libera e aperta a tutte e tutti gli interessati, anche e soprattutto alle Associazioni già attive sul territorio del

Quartiere, le quali avranno modo di perfezionare e formalizzare le loro proposte attraverso le risorse messe a disposizione dal Comune. Nei

Forum, veramente, per vincere basta partecipare".