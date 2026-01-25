Forza Italia apre a Calenda, Azione pronta al dialogo

Salvini serra i ranghi della Lega: “Chi lascia finisce nel nulla, contano le truppe”

Prove di alleanza al centro tra Forza Italia e Azione. Il segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, apre ufficialmente al confronto con Carlo Calenda, rivendicando una linea dialogante anche con forze politiche diverse. «Lo abbiamo fatto in passato con il Partito Radicale sulla giustizia e oggi lo facciamo con Calenda sul libero mercato», ha dichiarato Tajani, sottolineando la volontà di costruire convergenze sui temi economici e riformisti.

Immediata la risposta positiva del leader di Azione. Calenda ha accolto l’invito parlando della necessità di un’area politica che riunisca «liberali, popolari e riformisti», capace di incidere nel dibattito pubblico senza piegarsi «né alla sovranità della destra né agli estremismi della sinistra». Un messaggio che rafforza l’ipotesi di un dialogo strutturato tra le due forze al centro dello schieramento politico.

Di segno opposto il clima in casa Lega. Dal palco della convention in Abruzzo, il segretario Matteo Salvini ha scelto di serrare le file del partito, lanciando un messaggio netto a chi ha recentemente lasciato il Carroccio. «La storia insegna che chi esce dalla Lega finisce nel nulla. Ci sono capitani e generali, ma la forza della Lega è la truppa», ha affermato Salvini, precisando poi che il riferimento era rivolto ai parlamentari che hanno abbandonato il partito negli ultimi mesi.

Nel suo intervento, Salvini ha anche annunciato che incontrerà in settimana il generale Roberto Vannacci. Quanto alle polemiche suscitate dal suo recente incontro con Tommy Robinson, esponente dell’estrema destra britannica, il leader leghista ha difeso la propria libertà di interlocuzione: «Posso incontrare chi voglio, per fare battaglie comuni?», ha dichiarato, minimizzando le critiche.