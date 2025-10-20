Forza Italia contro la tassa sugli affitti brevi: “Scelta sbagliata e iniqua”

Nevi: “Non eravamo stati informati. Ingiusto equiparare la casa alle criptovalute”

“Forza Italia è contraria all’aumento della tassazione sugli affitti brevi: si tratta di una scelta profondamente sbagliata.” Lo afferma il portavoce di Forza Italia, Raffaele Nevi, commentando una delle misure contenute nella bozza della legge di bilancio, che prevede l’innalzamento della cedolare secca al 26% anche per chi affitta una sola abitazione ad uso turistico.

Nevi sottolinea come il partito non fosse stato informato della norma: “Non ne sapevamo nulla, lo abbiamo letto nelle bozze”, ha dichiarato, aggiungendo che gli azzurri esprimono totale contrarietà all’intervento.

Il portavoce ha inoltre evidenziato l’incoerenza del provvedimento, che arriva mentre il governo riduce dal 33% al 26% il prelievo fiscale sui cosiddetti stablecoin, le criptovalute ancorate a valute tradizionali: “Non ci sembra equo equiparare la casa al trading sulle criptovalute”, ha concluso Nevi, ribadendo la posizione netta di Forza Italia contro l’aumento della tassazione sugli affitti brevi.