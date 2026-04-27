Forza un posto di blocco e guida ubriaco: tre denunce nei controlli del 25 aprile a Riccione

Un 53enne straniero è stato inoltre denunciato per reingresso illegale nello Stato

Nel weekend festivo del 25 aprile i Carabinieri della Compagnia di Riccione hanno attuato un servizio straordinario di controllo del territorio, supportati dall’elicottero del 13° Nucleo di Forlì e in collaborazione con la Polizia Locale. L’attività, pensata come cornice di sicurezza in vista della stagione estiva, ha portato all’identificazione di 81 persone e al controllo di 57 veicoli, con diverse sanzioni elevate per violazioni al Codice della Strada.

Nel corso dei controlli sono scattate tre denunce.

Un 53enne albanese è stato denunciato per reingresso illegale nello Stato: fermato in viale Tasso alla guida di un’utilitaria, è risultato destinatario di un divieto di rientro in Italia per tre anni, emesso nel 2024 dalla Prefettura di Rimini.

Un 20enne è stato deferito per porto di oggetti atti a offendere, dopo essere stato trovato su una panchina di viale Ceccarini con un coltello a serramanico vietato.

Un 21enne è stato denunciato per resistenza e guida in stato di ebbrezza: ha forzato un posto di blocco fuggendo a bordo di un SUV, venendo poi intercettato a Misano Adriatico. L’alcoltest ha rilevato un tasso di 1,75 g/l.

Sul fronte della sicurezza stradale, i Carabinieri hanno inoltre proceduto al ritiro della patente per altri tre automobilisti, risultati positivi all’etilometro con valori compresi tra 0,91 e 1,80 g/l.