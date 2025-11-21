Foto delle prove di medicina, il Mur pronto ad annullare l'esame

Indagato il pediatra “gettonista” per la morte della bimba di 2 anni

La pubblicazione sui social di foto delle prove di accesso a Medicina, circolate mentre oltre 55mila candidati erano ancora impegnati nel test, rischia di far saltare l’intera selezione. Il Ministero dell’Università e della Ricerca si è detto pronto ad annullare l’esame qualora venisse accertata una violazione delle procedure tale da compromettere la regolarità della prova. Si tratta della prima sessione dopo l’introduzione del semestre “filtro”, il nuovo meccanismo che ha modificato l’accesso al percorso di laurea in Medicina e Chirurgia.

Parallelamente, resta alta l’attenzione sul caso della bambina di due anni morta dopo essere stata dimessa dal pronto soccorso nel Bellunese. Il pediatra che l’ha visitata è ora indagato: si tratta di un medico “gettonista”, assunto a tempo per sopperire alla carenza di personale sanitario, una situazione sempre più diffusa negli ospedali italiani. Oggi è prevista l’autopsia, passo decisivo per chiarire le cause del decesso e ricostruire con precisione le responsabilità cliniche e organizzative della vicenda.