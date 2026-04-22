Fragheto e Tavolicci, la memoria delle stragi rivive in un nuovo podcast

Venerdì 24 aprile la presentazione di “Rimini in guerra 1943-1945”

A conclusione del progetto Rimini in guerra 1943-1945 la Biblioteca civica Gambalunga e l’Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea presentano un ultimo podcast dedicato alle stragi che, dall’aprile all’agosto1944, hanno devastato il territorio e funestato gli abitanti dei rilievi appenninici, alla confluenza delle province di Rimini, Forlì e Pesaro.

Pesantissimo il bilancio delle vittime: oltre centodieci i civili uccisi e più di venti i partigiani. I villaggi di Fragheto e Tavolicci sono dati alle fiamme e numerosi capi di bestiame vengono razziati. Una settantina sono i giovani e gli adulti deportati in Germania per il lavoro coatto.

Il secondo conflitto mondiale infuria in Europa e nel mondo da ormai cinque anni e dopo l’8 settembre 1943 le truppe germaniche si insediano in Italia come esercito occupante. I militari tedeschi hanno maturato ampie e devastanti esperienze di guerra ai civili sul fronte orientale e, agli ordini del maresciallo Kesselring, le applicano con feroce determinazione sul territorio italiano.

Nel nostro comprensorio la guerra contro i civili inizia nella primavera del 1944, quando le truppe tedesche dello Sturm-Bataillon “OB Südwest” unitamente al battaglione “Venezia Giulia”, della Guardia Nazionale Repubblicana, mettono in atto un rastrellamento per eliminare le Brigate partigiane - la V e la VIII Garibaldi - attive nelle zone circostanti alla Linea gotica, ormai dominio dei “ribelli”. Gli abitanti di quelle contrade vengono considerati indistintamente collusi con i combattenti partigiani e trattati di conseguenza. Nelle prime giornate di aprile si consuma la strage di Fragheto che provoca la morte di 46 persone, tra civili inermi e partigiani prigionieri.

La furia nazi-fascista prosegue e si conclude alla fine dell’estate 1944 con nuovi protagonisti: il IV battaglione di polizia italo-tedesco e la famigerata Legione Tagliamento della GNR. Sono colpite le località di Tavolicci con oltre sessanta vittime civili, quelle di Gattara, Pennabilli, Lamone, Schigno, Balze e Sant’Agata Feltria.

La memoria di quei tragici eventi resterà scolpita per sempre nella mente dei superstiti e rivive nel Museo di Casteldelci, nelle case museo di Fragheto e Tavolicci e nei pannelli illustrativi disseminati sulle pendici e nelle valli dei nostri Appennini.

Il podcast Fragheto e le stragi nazi-fasciste nell'entroterra riminese, settimo episodio della serie “Rimini in guerra 1943-1945” prodotto dal Gruppo Icaro per il Comune di Rimini, verrà presentato da Antonio Mazzoni e Daniele Susini, Venerdì 24 aprile 2026, ore 17.30 nella Sala della Cineteca della Biblioteca Gambalunga di Rimini - via Gambalunga 27.

La presentazione sarà preceduta dall’intervento musicale Una canzone per la Resistenza di Sara Jane Ghiotti (voce e arrangiamenti) con Giulia Lazzarini (viola). Ingresso libero.