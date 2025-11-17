Frana travolge una casa di tre piani nel Goriziano

Due dispersi, un uomo estratto vivo dalle macerie: tragedia nella notte a Brazzano di Cormons

Una vasta colata di fango ha travolto nella notte una vecchia casa di tre piani e l’abitazione adiacente a Brazzano di Cormons, in provincia di Gorizia. La frana si è staccata improvvisamente dalla collina retrostante, precipitando sulle abitazioni e riducendo l’intera zona a un enorme cumulo di macerie.

Nella casa più colpita viveva un uomo di 35 anni, originario della Germania e trasferito da qualche tempo nel borgo del Friuli Venezia Giulia. Il suo destino è al momento sconosciuto e il giovane risulta disperso. Si teme che al momento del disastro stesse cercando di aiutare un’anziana residente nella casa accanto, anche lei inghiottita dalla frana e attualmente dispersa.

Nell’abitazione adiacente abitavano due anziani: uno di loro è stato estratto vivo dai soccorritori e trasportato d’urgenza in ospedale, dove è ricoverato con una frattura a una gamba. Le sue condizioni sarebbero stabili.

Sul posto operano da ore vigili del fuoco, unità cinofile e squadre specializzate, impegnate senza sosta nella ricerca dei due dispersi. Le operazioni risultano particolarmente difficili a causa dell’enorme quantità di detriti che ha sommerso le abitazioni e dell’instabilità del terreno.

Le autorità locali invitano i residenti della zona a mantenere la massima prudenza, mentre prosegue il monitoraggio della collina per scongiurare nuovi cedimenti.