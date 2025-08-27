Francesco Rizzuto chiude “Sganassau 2025” a Viserba

Il comico siciliano porta in piazza Pascoli il monologo “Ridi come Mangi”, tra aneddoti personali e battute sulla vita tra Milano e Palermo

Venerdì 29 agosto, a Viserba, la rassegna comica 'Sganassau 2025' saluta con l'appuntamento finale: sul palco di piazza Pascoli salirà infatti l'artista siciliano Francesco Rizzuto, noto al grande pubblico per le sue partecipazioni a trasmissioni televisive di successo come Zelig e Colorado, (dove ha dato vita al celebre personaggio del vigile palermitano) e a Quelli che il calcio e Sky Central Station.

A Viserba Rizzuto porterà in scena lo spettacolo 'Ridi come Mangi', un monologo brillante che racconta la vita dell’artista tra famiglia, aneddoti personali e un divertente confronto tra le abitudini di Milano e Palermo, un susseguirsi di battute e riflessioni capaci di coinvolgere e far riconoscere il pubblico nelle sue storie. Oltre alla comicità, Rizzuto è impegnato nel sociale: sostiene l’Associazione Alzheimer di Monza attraverso spettacoli di beneficenza e partecipa alle iniziative della Nazionale di calcio comici, di cui è portiere ufficiale, raccogliendo fondi per diverse cause solidali.

Inizio spettacolo ore 21.15. Ingresso gratuito.