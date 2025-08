Franco Baresi operato per un nodulo ai polmoni

“Ora mi ci vorrà un po’ per rimettermi in forma”, il messaggio dell’ex capitano rossonero

Franco Baresi, storico capitano del Milan e attuale vicepresidente onorario del club, è stato sottoposto a un intervento chirurgico per la rimozione di un nodulo ai polmoni. La notizia è stata comunicata ufficialmente dalla società rossonera.

“L’intervento è andato bene e il decorso post-operatorio è stato privo di complicazioni. Lo specialista oncologo ha indicato una terapia di consolidamento a base di immunoterapico”, si legge nella nota diffusa dal Milan, che si conclude con un messaggio di incoraggiamento: “Forza capitano, siamo tutti con te!”.

Baresi, attraverso i propri canali ufficiali, ha voluto ringraziare tifosi e società: “Cari tifosi, voglio comunicarvi che mi ci vorrà un po’ di tempo per rimettermi in forma. Grazie al Milan e a tutti voi per il sostegno e il supporto. Con affetto, un abbraccio”.

Il mondo del calcio e i sostenitori rossoneri si sono subito stretti attorno alla storica bandiera del club, augurandogli una pronta e completa guarigione.