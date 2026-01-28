Franco Menichelli, l’“Angelo Azzurro” della ginnastica, è morto a 84 anni

L’oro olimpico di Tokyo 1964 lascia un vuoto nello sport italiano: la Federginnastica lo ricorda con affetto e ammirazione

È scomparso Franco Menichelli, leggenda della ginnastica italiana e oro olimpico ai Giochi di Tokyo 1964. Romano, aveva 84 anni, e lascia un’impronta indelebile nella storia dello sport azzurro. La Federazione Italiana Ginnastica lo ha salutato così: “Addio all’angelo azzurro”.

Menichelli ha brillato a Tokyo conquistando l’oro nel corpo libero, l’argento agli anelli e il bronzo alle parallele pari. Già quattro anni prima, ai Giochi di Roma 1960, aveva contribuito allo storico bronzo a squadre conquistato a Caracalla e aveva ottenuto un bronzo nel corpo libero.

Il suo talento, la sua eleganza e la dedizione allo sport hanno fatto di lui un simbolo della ginnastica italiana, amato non solo per i risultati, ma anche per lo stile e la passione che trasmetteva ad ogni gara. La sua scomparsa segna la fine di un’epoca e lascia un’eredità che continuerà a ispirare generazioni di atleti.