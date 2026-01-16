Franzoni trionfa nel SuperG di Wengen: è la sua prima vittoria in Coppa del Mondo

Il 24enne azzurro conquista il primo successo in carriera precedendo Babinsky e Von Allmen. “Ho fatto la differenza dove tre anni fa ero caduto”

Storico successo per Giovanni Franzoni, che conquista la sua prima vittoria in Coppa del Mondo di sci alpino imponendosi nel SuperG di Wengen. Il 24enne azzurro, sceso con il pettorale numero 1, ha interpretato al meglio la celebre pista svizzera, precedendo l’austriaco Stefan Babinsky e lo svizzero Franjo Von Allmen.

Una gara perfetta quella di Franzoni, capace di fare la differenza nei tratti più tecnici del tracciato, proprio dove tre anni fa era incappato in una caduta. Un dettaglio non sfuggito allo stesso atleta:

“Ho fatto la differenza dove tre anni fa mi sono steso, è il fato. È incredibile: quando inizi a credere nelle cose, cambia tutto”, ha dichiarato a fine gara.

Un trionfo che rappresenta una svolta nella carriera del giovane azzurro e un segnale importante per il futuro dello sci italiano.