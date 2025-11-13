“Freakandò d’artista”: la mostra collettiva dei laboratori di Antonella Spada

Rimini in Acquerello prende vita tra paesaggi, ritratti e figure fino al 21 novembre a CastOro Teatro

Inaugurata negli spazi d’accesso a CastOro Teatro, in via del Castoro 7 a Rimini, la mostra collettiva dei partecipanti ai laboratori dell’artista-pittrice riminese Antonella Spada. Titolo della collettiva, che vede Rimini in Acquerello protagonista assoluto, è “Freakandò d’artista”. “Il rimando è alla moltitudine di esperienze-sensazioni-emozioni che ciascuno dei partecipanti ha maturato nei mesi dei laboratori - dice Spada -. È bello vedere come una tecnica, all’apparenza semplice, possa calamitare attorno a un tavolo tante persone, ognuna con un vissuto differente che si riflette anche nel modo di acquerellare”. L’inaugurazione è stata davvero un grande momento di festa, condiviso tra iscritti ai laboratori - in prevalenza donne -, amici, parenti e curiosi. In mostra un enorme caleidoscopio di figure, paesaggi, borghi, fiori, ritratti, volti. “Non c’è tema che non abbia almeno un acquerello corrispondente - commenta Spada - proprio perché l’immaginazione è libera e dalla stessa si traggono spunti per ricreare sul foglio ciò che ci è più vicino o è per noi più appagante”. Questi i partecipanti a Freakandò dei quali è possibile ammirare i lavori fino al prossimo 21 novembre (ingresso libero): Anna Maria Ercolani, Anna Maria Gasperini, Caterina Ciavattini, Cinzia Bizzocchi, Donatella Gemmani,, Donatella Sarti, Elena Raspanti, Elisa Mazza, Elvira Di Cioccio, Francesca Pasquini, Giovanna Colarusso, Giulia Galati, Lucia Gorini, Luciano Caminati, Manuela Berrnabè, Maria Grazia Cicchetti, Maria Grazia Gasperini, Marina Borghesi, Paola Pasini, Renzo Ranieri, Roberta Guerra, Rosanna Leone, Sabrina Casacci, Silvano Neri, Veronica Guerra, Veronica Zavoli.

Gli orari di apertura al pubblico:

Giovedì 13: dalle 14 alle 17 - Venerdì 14: dalle 14 alle 17 - Sabato 15: dalle 17 alle 18 (pre spettacolo) - Lunedì 17: dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 20 - Martedì 18: dalle 19,30 alle 22,30 - Mercoledì 19: dalle 15 alle 18 - Giovedì 20: dalle 14 alle 17 - Venerdì 21: pre smontaggio.