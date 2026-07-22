Fred De Palma protagonista al San Marino Outlet per il nuovo appuntamento di Summer Vibes

Venerdì 24 luglio il rapper e cantante urban-pop salirà sul palco dell’Arena spettacoli con i suoi grandi successi e il nuovo tormentone “La testa gira”

Dopo il grande successo della serata d’apertura con Sarah Toscano e dopo il sold out de Le Vibrazioni, Summer Vibes continua ad animare l’Arena spettacoli del San Marino Outlet con un nuovo appuntamento imperdibile. Venerdì 24 luglio salirà sul palco Fred De Palma, uno degli artisti più rappresentativi della scena urban-pop italiana, protagonista di un live che porterà sul palco hit, contaminazioni internazionali e tutta l’energia del suo stile.

Nome d’arte di Federico Palana, Fred De Palma si avvicina alla cultura hip-hop nel 2008, distinguendosi fin da subito per la sua attitudine al freestyle e per una capacità unica di unire rap, pop e sonorità latine. Nel corso della sua carriera ha saputo conquistare un ruolo di primo piano nella musica italiana, diventando al contempo uno degli artisti italiani con il maggior numero di collaborazioni internazionali, tra cui quelle con la popstar brasiliana Anitta, Justin Quiles, Sofia Reyes e Ana Mena, con cui ha firmato la hit “Una volta ancora”.

Il suo ultimo singolo “La testa gira”, insieme ad Anitta & Emis Killa, è ai primi posti dei singoli più ascoltati in Italia. Il brano, certificato Disco d’Oro, è una delle canzoni simbolo dell’estate 2026, confermando Fred De Palma tra i cantanti più prolifici di tormentoni estivi.

Tutti i concerti della rassegna “Summer Vibes” sono a ingresso gratuito, previa prenotazione sul sito web di San Marino Outlet.

Le prossime date

Il 31 luglio il palco di Summer Vibes accoglierà Cristiano Malgioglio, affiancato da Angie, finalista dell’ultima edizione di Amici. Il mese di agosto si aprirà con il ritorno di Benji & Fede, venerdì 7 agosto, mentre il gran finale, il 14 agosto, vedrà protagonisti DJ Molella e Rosa Chemical.

Orario prolungato e promozione extra

In occasione delle serate di Summer Vibes, il centro prolungherà l'orario di apertura fino alla mezzanotte e, dalle ore 18.00 alla chiusura, sarà attiva una promozione speciale del 20% di sconto sul prezzo in saldo nei punti vendita aderenti.