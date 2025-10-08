Freedom Flotilla, “A bordo della missione 9 italiani”

Le imbarcazioni dirette a Gaza intercettate da Israele a 120 miglia nautiche dalla Striscia

Le imbarcazioni della Freedom Flotilla, missione internazionale diretta verso la Striscia di Gaza, sono state intercettate dalle forze israeliane a circa 120 miglia nautiche dalla costa. A bordo si trovavano nove cittadini italiani, sei dei quali a bordo dell’imbarcazione Conscience.

A confermare la notizia è Zaher Darwish, coordinatore della Freedom Flotilla Italia, il quale ha spiegato di non avere più contatti con i connazionali dal momento dell’abbordaggio. “Abbiamo già allertato il team legale internazionale di Adalah, che ha raggiunto il porto ed è in attesa dell’arrivo dei partecipanti per fornire assistenza legale”, ha dichiarato Darwish.

La nuova Flotilla, composta da nove barche provenienti da diversi Paesi, aveva l’obiettivo di rompere il blocco imposto a Gaza e portare aiuti umanitari alla popolazione palestinese. L’intercettazione, secondo quanto riferito dagli organizzatori, è avvenuta in acque internazionali, un fatto che ha già sollevato preoccupazioni e proteste da parte delle organizzazioni per i diritti umani.

Al momento, le autorità israeliane non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sul destino degli attivisti a bordo né sul luogo esatto in cui sarebbero stati condotti dopo l’intercettazione.