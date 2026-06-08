Frodi bancarie: arrestata a Rivazzurra una donna ricercata a livello internazionale

La Polizia di Stato di Rimini ha eseguito un mandato di cattura Interpol

La Polizia di Stato di Rimini ha arrestato una donna di nazionalità ucraina destinataria di un mandato di cattura internazionale emesso dalle autorità del suo Paese per reati di frode bancaria, finanziaria e falso.

L’intervento è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì, quando una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico è stata inviata in un hotel di Rivazzurra dopo una segnalazione arrivata alla Sala Operativa attraverso il portale “Alloggiati”. La comunicazione, riconducibile a un alert Interpol, indicava la presenza nella struttura di una persona ricercata a livello internazionale.

La Sala Operativa, dopo aver contattato la Direzione Centrale Interpol per ottenere ulteriori informazioni, ha confermato che la donna era destinataria di un mandato di arresto internazionale. Contestualmente sono state inviate agli operatori anche una fotografia e alcuni dettagli identificativi, tra cui un tatuaggio sul lato destro del collo.

Giunti sul posto, gli agenti hanno individuato la giovane all’interno dell’albergo e l’hanno accompagnata in Questura per le procedure di identificazione.

Successivamente, verificata la corrispondenza dei dati e confermata la segnalazione, Interpol ha trasmesso il mandato di arresto ai fini della notifica. La donna è quindi stata arrestata e trasferita presso la Casa Circondariale di Forlì, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.