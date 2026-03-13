Fugaracia a Riccione: il falò di San Giuseppe accende la primavera sulla spiaggia

Mercoledì 18 marzo piazzale San Martino ospita musica, food truck e tradizione per celebrare l’inizio della nuova stagione

Esiste un istante preciso in cui l’inverno romagnolo si scioglie per lasciare spazio alla nuova stagione: è il momento in cui la fiamma si accende sulla sabbia, portando con sé sogni, antichi riti e il desiderio profondo di ritrovarsi. Mercoledì 18 marzo, la spiaggia di piazzale San Martino tornerà a essere il cuore pulsante della comunità riccionese per la tradizionale “Fugaracia”, il falò di San Giuseppe che anche quest’anno segna l’accensione ufficiale del nuovo palinsesto eventi.

Un rito che unisce la comunità sulla battigia

La Fugaracia non è una semplice manifestazione, ma un rito popolare profondamente radicato nell’anima della città, capace di unire residenti e ospiti in un abbraccio collettivo. Per il secondo anno consecutivo, l’Amministrazione comunale ha scelto la suggestiva cornice della spiaggia libera antistante piazzale San Martino per ospitare questo appuntamento, riconoscendo il valore di un momento di festa volto a riscoprire la bellezza di stare insieme. Le celebrazioni inizieranno a partire dalle ore 18:00, trasformando il litorale in un luogo di incontro dove la riscoperta delle tradizioni locali diventa l'occasione perfetta per vivere l'identità del territorio e celebrare simbolicamente il risveglio di una primavera che si preannuncia ricca di iniziative.

Il fuoco sacro tra musica e sapori sotto le stelle

Il momento clou della serata scoccherà alle ore 20:00: dopo i saluti istituzionali, la serata proseguirà con l'accensione del grande falò posizionato a ridosso del mare, proprio sulla battigia, per creare un'atmosfera unica e suggestiva. Le fiamme, simbolo di rinascita, saranno accompagnate dal ritmo di un dj set e dalla vivacità di una serata che prevede anche momenti di musica e karaoke. Per chi vorrà vivere l'intera esperienza conviviale sotto il cielo stellato, saranno presenti diversi food truck che permetteranno di cenare in compagnia mentre il fuoco illumina la notte, con la festa che proseguirà almeno fino alle ore 22:00 circa.

Un cuore grande: la solidarietà dei Dottor Clown

Quest’anno, il calore del falò si rifletterà anche in un importante gesto di solidarietà. Durante la manifestazione, l’Associazione di Volontariato Dottor Clown sarà presente con un proprio gazebo dedicato alla vendita di alcuni prodotti al prezzo simbolico di 3 euro. L’intero ricavato sarà devoluto in beneficenza per sostenere i progetti di clown-terapia che l'associazione realizza con dedizione all'interno dei reparti di oncologia pediatrica dei principali ospedali del circondario, offrendo un sostegno concreto e un sorriso ai piccoli pazienti.

Una rete per il territorio: i partner del progetto

La riuscita di questo appuntamento è frutto di una stretta collaborazione tra diverse realtà che operano in sinergia per il bene della città. Insieme al Comune di Riccione, l'evento vede come protagonista il Consorzio Riccione Intrattenimento, che ha curato la proposta con il prezioso sostegno del Comitato Riccione Abissinia e la partecipazione attiva dell'Associazione di Volontariato Dottor Clown. Un impegno corale che dimostra come la sussidiarietà tra pubblico e privato sia la chiave per far risplendere le tradizioni di Riccione.



