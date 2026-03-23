Fugaracia di San Giuseppe: Riccione accende la primavera

Il grande falò di piazzale San Martino ha riunito famiglie e cittadini in una serata di musica, street food e solidarietà

La “Fugaracia” di San Giuseppe ha illuminato il cielo di Riccione sabato scorso, 21 marzo, richiamando in piazzale San Martino un pubblico numerosissimo. Il grande falò ha dato vita a un profondo rito collettivo per salutare l’arrivo della primavera in un’atmosfera di grande festa e condivisione.

L'evento, nato dalla collaborazione tra il Comune di Riccione, il Comitato Riccione Abissinia, il Consorzio Riccione Intrattenimento e l’Associazione di volontariato Dottor Clown, ha saputo coinvolgere un pubblico vasto ed eterogeneo. Famiglie, bambini e cittadini di ogni età si sono ritrovati intorno alle fiamme per una serata scandita da musica, karaoke, energia e street food, che hanno reso l’appuntamento un momento di autentica socialità.

Presenti, per i saluti istituzionali, la vicesindaca e assessora alla Cultura Sandra Villa e l’assessore al Turismo Mattia Guidi.

Oltre alla tradizione, protagonista della serata è stata la solidarietà: il Comitato Riccione Abissinia ha curato la vendita dei biscotti il cui ricavato sarà devoluto all’Associazione Dottor Clown per sostenere i progetti di clown-terapia che l’associazione realizza nei reparti di oncologia pediatrica dei principali ospedali del circondario.



