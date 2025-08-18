Inseguimento da film: ignora l’alt, imbocca una strada senza uscita e si scontra con un’auto della Polizia

Nei guai un 30enne di nazionalità marocchina

Nelle prime ore del mattino di oggi, lunedì 18 agosto, la Polizia di Stato ha fermato un trentenne di nazionalità marocchina accusato di resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento.

Intorno alle 04:10, una pattuglia delle Volanti ha intimato l’Alt a un’auto in transito su Viale Mantova. Alla vista degli agenti, il conducente ha accelerato bruscamente tentando la fuga.

L’inseguimento si è concluso in una strada senza uscita, dove il veicolo ha urtato un’auto della Polizia. Il fuggitivo ha quindi abbandonato l’auto e ha cercato di scappare a piedi, ma è stato raggiunto e bloccato dagli agenti.

Il trentenne è stato arrestato e condotto nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa del giudizio direttissimo previsto per oggi.