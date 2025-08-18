Altarimini

Inseguimento da film: ignora l’alt, imbocca una strada senza uscita e si scontra con un’auto della Polizia

Nei guai un 30enne di nazionalità marocchina

A cura di Redazione
18 agosto 2025 12:35
Cronaca
Nelle prime ore del mattino di oggi, lunedì 18 agosto,  la Polizia di Stato ha fermato un trentenne di nazionalità marocchina accusato di resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento.

Intorno alle 04:10, una pattuglia delle Volanti ha intimato l’Alt a un’auto in transito su Viale Mantova. Alla vista degli agenti, il conducente ha accelerato bruscamente tentando la fuga.

L’inseguimento si è concluso in una strada senza uscita, dove il veicolo ha urtato un’auto della Polizia. Il fuggitivo ha quindi abbandonato l’auto e ha cercato di scappare a piedi, ma è stato raggiunto e bloccato dagli agenti.

Il trentenne è stato arrestato e condotto nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa del giudizio direttissimo previsto per oggi.

