Fugge dalla comunità Elia Del Grande, il 49enne autore della “strage dei fornai” del 1998

Condannato a trent’anni per l’uccisione dei genitori e del fratello, era sottoposto a una misura di sicurezza nella casa lavoro di Castelfranco Emilia

Elia Del Grande, 49 anni, condannato a trent’anni di reclusione per la cosiddetta “strage dei fornai”, è fuggito dalla casa lavoro di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena, dove si trovava in regime di misura di sicurezza. L’uomo, ritenuto ancora socialmente pericoloso, si è allontanato dalla struttura facendo perdere le proprie tracce.

Del Grande aveva sterminato la sua famiglia il 7 gennaio 1998 a Cadrezzate, nel Varesotto, quando, a 22 anni, uccise il padre, la madre e il fratello. Dopo aver scontato 25 anni di carcere, era stato trasferito nella casa lavoro per un ulteriore periodo di sei mesi, in attesa di una nuova valutazione sulla sua pericolosità sociale.

La notizia della fuga è stata riportata da QN – Il Resto del Carlino. Le forze dell’ordine hanno avviato immediatamente le ricerche, che si concentrano sia nel Varesotto sia in Sardegna, dove l’uomo potrebbe avere contatti o legami.