Fulmine abbatte quercia su un’auto, un morto e tre feriti gravi

Tragedia a Ferrandina, in provincia di Matera: la vittima è un giovane di 24 anni

Un fulmine ha colpito una quercia durante il maltempo di Ferragosto a Ferrandina (Matera), causando il crollo dell’albero su un’auto con quattro giovani a bordo. Un ragazzo di 24 anni è morto sul colpo, mentre gli altri tre sono rimasti gravemente feriti. Dopo un difficile intervento tra le lamiere, i vigili del fuoco sono riusciti a liberarli e affidarli ai soccorritori del 118. Secondo le prime ricostruzioni, il fulmine avrebbe indebolito l’albero, poi abbattuto da vento e pioggia. Carabinieri e pompieri stanno verificando la dinamica dell’incidente.