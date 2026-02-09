Fumo dall'appartamento a Viserba: Carabinieri irrompono e salvano un 12enne

Dodicenne resta solo in casa e dà fuoco ai rifiuti

Viserba, paura nel pomeriggio di lunedì per un principio d’incendio in un appartamento di via Doberdò. Un ragazzino di 12 anni, rimasto solo in casa, per gioco ha dato fuoco a un pezzo di carta e lo ha gettato nel bidone dell’umido, provocando fumo e fiamme. L’allarme è scattato intorno alle 16.30 grazie ai vicini, che hanno notato il fumo uscire dall’abitazione al piano terra.

Sul posto sono intervenuti per primi i carabinieri, che hanno portato fuori il minore e spento l’incendio con dell’acqua. Il 12enne è stato poi affidato al 118 e trasportato in via precauzionale al pronto soccorso di Rimini. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area. Nessun danno rilevante all’appartamento. I genitori rischiano una denuncia per abbandono di minore.