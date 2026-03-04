Fun4all lancia “Please Please Me”: cena-evento e tributo ai Beatles al Podere Lesignano

Martedì 24 marzo al Podere Lesignano di San Marino

Sarà un omaggio alle radici della "beatlemania" il primo esclusivo appuntamento del 2026 firmato Fun4all. Martedì 24 marzo il Podere Lesignano ospiterà “Please Please Me”, una serata che unirà alta cucina e grande musica dal vivo, con un concerto in anteprima esclusiva per San Marino dei The Menlove, tribute band dei Beatles.

Il titolo dell’evento richiama “Please Please Me”, primo album dei Fab Four pubblicato il 22 marzo 1963, che quest’anno celebra 63 anni. Un riferimento non casuale per una serata che promette di ricreare l’atmosfera delle origini del mito.

Protagonisti sul palco saranno i The Menlove, formazione nata nel 2008 dall’incontro di quattro musicisti professionisti con un solido background live e in studio e collaborazioni con importanti nomi della musica italiana. Il nome della band rimanda a Menlove Avenue, la strada di Liverpool dove abitava John Lennon.

Il live, della durata di circa 100 minuti, proporrà le hit più celebri dei The Beatles, tutti i singoli di maggior successo, alcune B-sides e brani del periodo “Cavern Club” e “Amburgo”, eseguiti con strumenti d’epoca e costumi vintage per una resa filologica e coinvolgente.

La line-up vedrà: Tommaso Tam nel ruolo di Paul, Giuseppe Bonomo nel ruolo di George, David Sabiu nel ruolo di Ringo e Stuart Royan nel ruolo di John.

La serata si aprirà con una cena curata dall’Osteria da Giulio. Il menu prevede aperitivo di benvenuto con bollicine e analcolici, piadina calda con stracchino e rucola, cestino di sfoglia con verdure di stagione, sfiziosità fritte e verdure crude con salsa yogurt. A seguire, carpaccio “by Giulio” con girello di manzo marinato, grana, rucola, ribes e mandorle tostate; tagliata di Angus al sale e rosmarino con patate al cocco; zuppa inglese corretta all’amaretto. Inclusi vino Brugneto, acqua e caffè. Disponibile anche un menu vegetariano su richiesta.

I posti sono limitati, il costo è di 55 euro a persona e la prenotazione è obbligatoria al numero 335.7337991. L’ingresso è riservato ai maggiorenni.

L’intero utile della serata sarà devoluto all’Associazione Parkinson San Marino.

L’evento si svolge con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Territorio e Ambiente e della Giunta di Castello di Serravalle, con il supporto dell’Associazione Gente del Titano e della Comunità Sammarinese di Rimini.