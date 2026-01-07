Funerali a Crans Montana: l’Italia ricorda le giovani vittime dell’incendio
Oggi in tutte le scuole italiane un minuto di silenzio in memoria dei ragazzi morti nel rogo
Si svolgono oggi i funerali dei giovani italiani tragicamente scomparsi nell’incendio a Crans-Montana, in Svizzera. Per ricordarli, questa mattina in tutte le scuole italiane sarà osservato un minuto di silenzio.
«Un momento per ricordare le giovani vittime ed esprimere vicinanza alle loro famiglie», ha spiegato il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che parteciperà al minuto di silenzio presso le Orsoline di San Carlo, la scuola di Milano dove studiava Achille Barosi.
A Milano, nelle chiese cittadine, si celebrano i funerali di Achille Barosi, Chiara Costanzo, Giovanni Tamburi e Riccardo Minghetti. Sofia Prosperi, la vittima più giovane dell’incendio, sarà invece ricordata in una cerimonia a Lugano.
Le comunità locali e l’intera Italia si stringono attorno alle famiglie colpite dal dolore, mentre il Paese piange la perdita prematura di questi ragazzi.