Funicolare di Lisbona, nuovo bilancio: 17 morti e 21 feriti

Tra le vittime 11 stranieri, confermato un solo italiano tra i feriti

Si aggrava il bilancio dell’incidente alla funicolare di Lisbona. Secondo l’ultimo briefing della Protezione civile portoghese, il numero complessivo delle persone coinvolte sale a 38: 17 morti e 21 feriti.

Tra i feriti figurano 11 stranieri. È stato confermato un solo italiano, la donna già segnalata in precedenza, le cui condizioni non sarebbero critiche. Oltre a lei, risultano coinvolti quattro portoghesi, due tedeschi, due spagnoli, una cittadina sudcoreana, un capoverdiano, un canadese, un francese, una svizzera e un marocchino. Restano ancora da accertare le nazionalità di altri quattro feriti.

Le autorità locali stanno proseguendo le operazioni di soccorso e di identificazione delle vittime. Nel frattempo, il governo portoghese ha annunciato che verrà aperta un’inchiesta per chiarire le cause dell’incidente.