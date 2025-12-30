Funivia di Macugnaga, evacuate cento persone con l’elisoccorso

ncidente all’impianto a 2.800 metri: feriti lievi e piste chiuse. L’impianto era stato rinnovato nel 2023

Circa cento persone sono state evacuate nella mattinata di oggi dalla funivia del Passo Moro, nel territorio comunale di Macugnaga, in provincia del Verbano-Cusio-Ossola, a seguito di un incidente avvenuto a quota 2.800 metri. In totale sono state soccorse 94 turisti e 5 lavoratori, rimasti bloccati dopo che una cabina dell’impianto ha urtato la barriera della stazione di arrivo.

L’impatto ha provocato il ferimento lieve di tre passeggeri, subito assistiti dai soccorritori. Le operazioni di evacuazione sono state effettuate con l’ausilio dell’elisoccorso, data la complessità dell’area e le condizioni di sicurezza necessarie per raggiungere le cabine sospese.

Coinvolta nell’incidente anche una cabina a valle. A scopo precauzionale, l’impianto è stato immediatamente fermato e le piste da sci sono state chiuse al pubblico.

La funivia, costruita nel 1962, era stata sottoposta a una revisione generale nel 2023, che aveva previsto la sostituzione di motori, pulegge e cabine. L’intervento, dal valore complessivo di due milioni di euro, era stato finanziato per 1,8 milioni dalla Regione Piemonte e per 200 mila euro dal Comune di Macugnaga. Le cause dell’incidente sono ora al vaglio dei tecnici.