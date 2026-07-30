Fuori dai Comuni Montani, Verucchio è pronto a dare battaglia

Approvato odg che impegna il consiglio comunale a intraprendere una serie di azioni contro l'esclusione

A Verucchio è stato approvato un ordine del giorno che impegna il consiglio comunale a intraprendere una serie di azioni contro l'esclusione di Verucchio dai Comuni Montani, disposta dalla legge Calderoli del 22 luglio scorso. "Il provvedimento comporta meno finanziamenti, meno accesso a bandi, meno agevolazioni sulle accise come quelle sul riscaldamento. E soprattutto peserà gravemente sul sistema scolastico, non potendosi più applicare le deroghe sul numero minimo di alunni per la composizione delle classi", evidenzia l'amministrazione comunale. La Regione Emilia Romagna applicherà la classificazione precedente per le leggi di propria competenza: sono arrivate rassicurazioni all'amministrazione. Ma rimangono conseguenze negative per i cittadini verucchiesi. La sindaca ribadisce: "Legge discriminatoria e dannosa, solleciteremo interventi nell'esecutivo tramite i parlamentari locali". Possibili anche azioni legali.