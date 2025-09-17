Furlani, salto d’oro: a 20 anni è il più giovane campione del mondo

L’azzurro vola a 8,39 nel lungo e scrive la storia dell’atletica italiana

Mattia Furlani entra nella leggenda. A soli 20 anni conquista la medaglia d’oro nel salto in lungo ai Mondiali di Tokyo, diventando il più giovane italiano di sempre a laurearsi campione del mondo. L’impresa arriva al quinto tentativo, con un balzo da 8,39 metri, primato personale migliorato di un centimetro.

Alle sue spalle si fermano il giamaicano Tajay Gayle, argento con 8,34, e il cinese Wang Jianan Shi, bronzo con 8,33. È il quinto podio per l’Italia in questa rassegna iridata, ma il primo che vale l’inno nazionale sul gradino più alto.

Avvolto nel tricolore, Furlani ha parlato con l’emozione di chi si rende conto solo a metà dell’impresa: «Non so ancora se è reale, finché non sento l’inno non ci credo. È stato un anno magico. Ma è solo l’inizio». Il primo pensiero va alla madre-allenatrice, a cui dedica la vittoria: «Grazie prima di tutto a lei».

Il successo del giovane romano arricchisce un’estate straordinaria per lo sport italiano, segnata dai trionfi di atleti di seconda generazione o naturalizzati: da Aouani a Niang, da Egonu a Sylla. Un segnale di un Paese che nello sport riesce a correre più veloce delle sue stesse resistenze culturali.