Furti in abitazione: in carcere a Rimini dal 2023, espulso ora dall'Italia

Un 38enne georgiano, irregolare sul territorio, è stato destinatario di un decreto di espulsione

Sabato scorso (10 gennaio) la Polizia di Rimini ha eseguito un ordine di espulsione nei confronti di un 38enne georgiano, in Italia dal 2021 e recluso al carcere dei Casetti dal 2023. L'uomo è stato accompagnato alla frontiera da personale della Questura riminese. A suo carico numerosi precedenti di polizia, tra cui reati di furto in abitazione e furto aggravato. Irregolare sul territorio, è stato sottoposto a decreto di espulsione ai sensi dell'art. 16 del Testo Unico sull'Immigrazione, provvedimento che consente la sostituzione della pena detentiva con la misura dell’espulsione dallo Stato.