Furti in abitazione: in carcere a Rimini dal 2023, espulso ora dall'Italia
Un 38enne georgiano, irregolare sul territorio, è stato destinatario di un decreto di espulsione
A cura di Redazione
13 gennaio 2026 14:47
Sabato scorso (10 gennaio) la Polizia di Rimini ha eseguito un ordine di espulsione nei confronti di un 38enne georgiano, in Italia dal 2021 e recluso al carcere dei Casetti dal 2023. L'uomo è stato accompagnato alla frontiera da personale della Questura riminese. A suo carico numerosi precedenti di polizia, tra cui reati di furto in abitazione e furto aggravato. Irregolare sul territorio, è stato sottoposto a decreto di espulsione ai sensi dell'art. 16 del Testo Unico sull'Immigrazione, provvedimento che consente la sostituzione della pena detentiva con la misura dell’espulsione dallo Stato.