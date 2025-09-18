Altarimini

Furti in hotel e ristoranti, nei guai 35enne pluripregiudicato

Il 35enne italiano era già stato denunciato più volte

18 settembre 2025 10:20
Rimini
Cronaca
Mercoledì sera durante un servizio di pattugliamento del territorio, la Polizia ha arrestato un 35enne italiano, pluripregiudicato, già noto alle forze dell’ordine. L’arresto è avvenuto in esecuzione di un ordine di custodia cautelare in carcere, emesso dall’autorità giudiziaria per aggravamento di una misura meno restrittiva precedentemente applicata.

L’uomo, con precedenti per furto e ricettazione, era stato individuato come responsabile di diversi furti commessi recentemente grazie all’analisi delle immagini delle telecamere di sicurezza di strutture ricettive e locali pubblici di Rimini e Riccione. Inoltre, era stato più volte trovato in possesso di refurtiva, risultando così denunciato ripetutamente, anche grazie al riconoscimento diretto da parte delle vittime.

