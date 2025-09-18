Furti in hotel e ristoranti, nei guai 35enne pluripregiudicato

Il 35enne italiano era già stato denunciato più volte

Mercoledì sera durante un servizio di pattugliamento del territorio, la Polizia ha arrestato un 35enne italiano, pluripregiudicato, già noto alle forze dell’ordine. L’arresto è avvenuto in esecuzione di un ordine di custodia cautelare in carcere, emesso dall’autorità giudiziaria per aggravamento di una misura meno restrittiva precedentemente applicata.

L’uomo, con precedenti per furto e ricettazione, era stato individuato come responsabile di diversi furti commessi recentemente grazie all’analisi delle immagini delle telecamere di sicurezza di strutture ricettive e locali pubblici di Rimini e Riccione. Inoltre, era stato più volte trovato in possesso di refurtiva, risultando così denunciato ripetutamente, anche grazie al riconoscimento diretto da parte delle vittime.