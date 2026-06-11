Furti in serie a Santarcangelo, individuati due minorenni

I Carabinieri di Rimini hanno identificato i presunti responsabili grazie al recupero di un cellulare rubato a scuola

In una notte dello scorso novembre avrebbe compiuto una serie di furti in negozi, bar, una scuola e un circolo sportivo a Santarcangelo. I Carabinieri di Rimini hanno individuato il presunto autore: si tratta di un minorenne che, insieme a un complice anch’egli minorenne, dovrà rispondere di furto aggravato, tentato furto e ricettazione.

Determinante per l’identificazione dei due giovani è stato il recupero di un cellulare rubato all’interno della scuola e successivamente rinvenuto, che ha fornito un riscontro decisivo alle indagini.

I militari hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza a carico del presunto autore delle razzie e del secondo giovane, coinvolto in episodi di ricettazione.

Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare l’eventuale presenza di altri complici