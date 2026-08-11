Furti in serie: prende di mira il San Marino Outlet, incastrato dalle telecamere

La Gendarmeria arresta 41enne

La Gendarmeria ha arrestato un cittadino rumeno di 41 anni, identificato con le iniziali D.N.M., ritenuto responsabile di una serie di furti ai danni di attività commerciali del San Marino Outlet Experience.

Le indagini sono partite da un primo episodio avvenuto venerdì scorso, quando l’uomo avrebbe sottratto tre paia di occhiali da sole di marca, per un valore complessivo di circa 600 euro. L’analisi delle immagini della videosorveglianza ha permesso agli investigatori di identificarne i tratti fisionomici.

L’uomo è tornato al centro commerciale nella giornata odierna, venendo riconosciuto dal personale della sicurezza, che ha immediatamente allertato la Centrale Operativa Interforze. Una pattuglia del Reparto di Pronto Intervento è quindi intervenuta, bloccandolo poco dopo.

Secondo quanto riferito dalla Gendarmeria, il 41enne aveva appena sottratto sei confezioni di profumi, per un valore di circa 800 euro. La merce è stata recuperata e sequestrata: era nascosta in una busta di carta schermata, utilizzata per eludere i sistemi antitaccheggio.

Condotto alla Brigata Gendarmeria di Serravalle, l'uomo è stato sottoposto agli accertamenti e alle formalità di rito, quindi dichiarato in stato di arresto. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato trasferito al Carcere dei Cappuccini, dove rimane a disposizione del Magistrato Inquirente per la convalida dell’arresto.

La refurtiva recuperata sarà restituita ai legittimi proprietari.