Furti ripetuti a Rimini Nord, associazione Quartiere 5 chiede più controlli

Colpiti negozi e abitazioni a Viserba, Viserbella e Torre Pedrera. L'associazione denuncia il calo dei presidi dopo l'estate e sollecita più pattugliamenti, illuminazione e videosorveglianza

Nelle ultime settimane Viserba, Viserbella e Torre Pedrera sono state interessate da una serie di furti ai danni di negozi e abitazioni. L'ultimo episodio questa mattina alle 5, quando i ladri hanno colpito per la seconda volta la stessa attività commerciale di Viserbella, passando dal vetro già rotto pochi giorni prima.

A lanciare l'allarme è l'Associazione Quartiere 5, con il presidente Stefano Benaglia, che denuncia la preoccupazione crescente tra residenti e commercianti. Secondo l'associazione, con la fine della stagione turistica la zona a mare resta meno presidiata, tra alberghi chiusi, seconde case vuote e strade poco illuminate.

L'associazione riconosce il lavoro delle forze dell'ordine, ma chiede alle istituzioni maggiori attenzioni anche nei mesi invernali. Tra le richieste ci sono più pattugliamenti nelle ore serali, una migliore illuminazione delle strade interne e un controllo più efficace attraverso le telecamere di videosorveglianza.

"Per tre mesi l'anno siamo una vetrina, per nove veniamo dimenticati", sostiene Benaglia, che invita i cittadini a denunciare sempre i furti e a segnalare al 112 eventuali movimenti sospetti. "Oggi parliamo di furti. Non vogliamo trovarci domani a parlare di qualcuno che si è fatto male perché ha sorpreso un ladro in casa. Il tempo per intervenire è adesso".