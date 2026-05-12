Furto al caveau di Banca di San Marino, nasce il comitato dei clienti derubati
Sarà l’interlocutore unico con banca e magistratura: contestata la gestione dell’emergenza e i ritardi nelle comunicazioni
È nato nei giorni scorsi il comitato dei clienti coinvolti nel furto alle cassette di sicurezza della sede di Faetano di Banca di San Marino, colpita nella notte tra l’1 e il 2 febbraio.
Secondo la ricostruzione, i ladri si sarebbero nascosti all’interno dell’istituto dopo l’orario di chiusura, riuscendo poi a forzare 15 cassette di sicurezza sulle circa 200 presenti nel caveau. Il denaro contante non sarebbe stato toccato.
L’episodio è ora al centro di un’indagine complessa che riguarda anche la tentata cessione della banca a una holding bulgara e possibili ipotesi di ricatto legate ai documenti custoditi nelle cassette.
Il nuovo comitato nasce per riunire i clienti derubati e presentarsi come interlocutore unico nei confronti della banca e degli inquirenti, superando l’isolamento delle singole denunce. Molti correntisti lamentano infatti risposte frammentarie, ritardi nelle comunicazioni e una gestione dell’emergenza ritenuta insufficiente.