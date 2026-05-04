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Furto al Parco, facce e targa riprese dai video: "Restituite la refurtiva o vi denunciamo"

Le telecamere filmano tutto, ladri messi alle strette

A cura di Glauco Valentini Glauco Valentini
04 maggio 2026 07:28
Furto al Parco, facce e targa riprese dai video: "Restituite la refurtiva o vi denunciamo" - Un fermo immagine delle telecamere del Parco
Un fermo immagine delle telecamere del Parco
Rimini
Cronaca
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Furto nella notte al Parco degli Artisti di Rimini, dove sono state portate via due panche e un tavolino in legno, donati da un privato per la comunità. I ladri, arrivati con un furgone, sono stati ripresi dalle telecamere mentre caricavano la refurtiva: immagini nitide che mostrano anche i volti e la targa del mezzo.

I gestori hanno lanciato un appello via social: «Restituite tutto entro martedì e la vicenda finirà qui». In caso contrario, da mercoledì scatterà la denuncia con la consegna dei filmati alle autorità.

«Non è solo un furto, ma un gesto che danneggia tutti», sottolineano, aggiungendo un ultimo invito ai responsabili: «Se ne avevate bisogno, bastava chiedere».

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