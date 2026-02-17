Riccione, assalto notturno alla gioielleria del centro Perla Verde: Fiat Panda usata come ariete

Il colpo fallisce: sui fatti indagini dei Carabinieri

Nella notte tra lunedì e martedì una banda di almeno tre persone ha preso di mira la gioielleria Sarni Oro in viale San Miniato a Riccione, all'interno del centro commerciale Perla Verde. I ladri hanno usato una Fiat Panda per sfondare le vetrine del negozio. Vi sono riusciti, ma il furto è fallito: l'allarme è scattato immediatamente e per evitare di essere presi dai Carabinieri, i malviventi sono fuggiti a mani vuote. I Carabinieri, una volta sul posto, hanno acquisito le registrazioni delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona e avviato le indagini.