Furto con spaccata nella notte: colpito negozio di ottica a Serravalle

Le telecamere hanno ripreso i due malviventi, descritti come non giovanissimi

Colpo nella notte al negozio “Sanottica” di Serravalle, in via IV Giugno. Come riporta la tv di stato sammarinese San Marino Rtv, intorno alle 2.30, due persone incappucciate hanno sfondato la vetrina utilizzando un’auto come ariete, riuscendo a fuggire con diversi occhiali di marca.

Il bottino è stimato tra i 7 e gli 8mila euro, mentre i danni alla struttura ammontano a circa 10mila euro. Nonostante il rapido intervento della vigilanza, i responsabili sono riusciti a dileguarsi.

Le telecamere hanno ripreso i due malviventi, descritti come non giovanissimi. Indagini in corso.