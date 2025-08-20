Furto di dati negli hotel, coinvolta anche Rimini

L’allarme, lanciato dall’Agenzia per l’Italia Digitale, riguarda l’intero settore turistico

Dopo Milano Marittima, anche un albergo di Rimini è stato vittima di un maxi-furto informatico: sottratti oltre 20mila documenti d’identità tra carte, passaporti e scansioni ad alta risoluzione, rivenduti nel dark web tramite l’account “mydocs”. L’attacco, avvenuto tra giugno e luglio 2025, sarebbe collegato a vulnerabilità di un software comune usato per i check-in. L’allarme, lanciato dall’Agenzia per l’Italia Digitale, riguarda l’intero settore turistico. Agid invita gli hotel a verificare subito i sistemi e gli ospiti a monitorare i conti bancari per il rischio di frodi e furti d’identità.